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Yunanistan ekonomisinde sürpiz!

Yunanistan ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 oranında büyüdü

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:45
Yunanistan ekonomisinde sürpiz!

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 oranında artış gösterdi. GSYH, yıllık bazda da yüzde 1.8 oranında arttığı belirtildi. Ekonomik büyümede, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 oranında artış kaydeden tüketim harcamaları, yüzde 3.9 oranında artış yaşanan ihracat ve yüzde 4.8 oranında yükselen ithalat etkili oldu. Yunan hükümetinin, 2019 yılında emeklilik maaşlarında, 2020 yılın ise vergi muafiyet alt sınırında düzenlemeye gitmesi bekleniyor. Ülkede zaman zaman ekonomideki kötü gidişata yönelik protesto gösterileri düzenleniyor.
EKONOMİ SERVİSİ

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