Yurt ihtiyacı büyük

AHMET SAFA TERZİ/ İSTANBUL

Dünya genelinde giderek artan öğrenci sayısı gayrimenkul sektöründe önemli bir yön değişikliğini de beraberinde getirdi. Gayrimenkul sektörü içerisindeki diğer alanlara göre değerlendirildiğinde ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenen yurt yatırımlarının sayısı ve hacmi artmaya devam ediyor. Avrupa’ya bakıldığında da gayrimenkul yatırımcılarının 2010’dan sonra öğrenci yurtlarını ayrı bir yatırım pazarı olarak görmeye başladığı görülüyor.

Yeni yatırım alanı

Yıllardır butik bir yatırım aracı olarak konumlanan bu pazar, 2016’dan bu yana ofis, lojistik ve AVM gibi gayrimenkul yatırımcıları tarafından da en çok tercih edilen gayrimenkul aracı olarak değerlendiriliyor. ULI ve PWC tarafından ortak yayımlanan “Gayrimenkulde Gelişen Trendler” raporunda ankete katılan yatırımcıların yüzde 61’i ofis ve AVM’den sonra en çok yurt yatırımlarını hedef alacaklarını ifade ediyorlar. Gayrimenkul sektöründe yurt yatırımlarının bu kadar popüler hale gelmesinin nedenleri arasında öncelikle artan öğrenci sayısına rağmen nitelikli yurt arzının düşük seyretmesi gösteriliyor. Ek olarak yurt gelirlerinin diğer sektörlere kıyasla ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilendiği ve bu yönüyle yurt yatırımlarının düşük riskli olduğunu belirtiliyor. Geçmiş yıllarda böyle bir yatırım pazarı sadece İngiltere’de görülürken artık Almanya, Portekiz, İspanya ve İskandinav ülkelerinde de yoğun talep var.

Türkiye öğrenci sayısında Avrupa lideri

Avrupa pazarında olduğu gibi Türkiye'de de yurt yatırımları ciddi bir büyüme potansiyeli taşıyor. 2009 ile 2016 yılları arasında üniversite sayısı 133’den 181’e, öğrenci sayısı ise aynı dönemde 1.5 milyondan 3 milyona ulaşarak 2’ye katlandı! Bu anlamda Türkiye öğrenci sayısı açısından Avrupa’da lider konumda bulunurken, 2.7 milyon ile Almanya ikinci, 2.4 milyon ile Fransa üçüncü sırada yer alıyor. Öğrenci sayısı yıllık yüzde 6 artış gösteren Türkiye ortalamasında İstanbul 515 bini aşan öğrenci sayısıyla 380 bin öğrenci barındıran Londra’nın ise çok üzerinde yer alıyor.

Yurt sayısı yetersiz

Türkiye'de yurt kapasitesinin yüzde 17'sini özel yurtlar oluştururken, ülke genelinde 2 bin 160 özel yurt ve 112 bin kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. Yüzde 17'lik dilimin dışında kalan yurt kapasitesini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtlar ile devlet veya özel üniversiteler tarafından işletilen yurtlar oluşturuyor. Öte yandan Türkiye'de 1.5 milyon öğrencinin yurt talebi olduğu ve bu talebe karşılık sadece 650 bin yatak kapasitesinin bulunduğu belirtiliyor.