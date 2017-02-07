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Yurtdışı müteahhit gelirlerinde sert düşüş

Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre Türk müteahhitleri 1972’den 2016 sonuna kadar 113 ülkede 335 milyar dolarlık proje aldı. Müteahhitler 2010-2015 döneminde yılda ortalama 25-30 milyar dolar gelir elde ederken, geçen sene bu rakam 10 milyar dolara indi

07 Şubat 2017 Salı 12:12
Yurtdışı müteahhit gelirlerinde sert düşüş
AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 2017’nin ilk İnşaat Sektörü Analizi’ni yayımladı. “ABD’de Yeni Başkan, Dünya’da Yeni Düzen” başlıklı analizde, "2016 yılı tüm dünyada ve Türkiye'de belirsizliğin ve karamsarlığın oldukça arttığı bir yıl olmuş, yıl boyunca küresel ekonomide sürekli durgunluk tezi genel kabul görmüştür” denildi. Analizde küresel ve ulusal ekonomideki göstergeler ile önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Türk müteahhitlik firmalarınca 1972’den 2016 sonuna kadar 113 ülkede üstlenilen proje sayısının 8 bin 830’a ulaştığı belirtilen analizde, toplam bedelin 335 milyar ABD Dolarını bulduğu duyuruldu. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin başladığı tarihten bu yana üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında son yıllarda yaşanan krize rağmen Rusya (yüzde 19.8) ilk sıradaki yerini korudu. İlk 5 sıradaki diğer ülkeler ise Türkmenistan (yüzde 14.1), Libya (yüzde 8.6), Irak (yüzde 7.0) ve Kazakistan (yüzde 6.4) oldu. Ancak analize göre geçen yıl yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ivme kaybetti.

Gelir müthiş azaldı

Analizde "Yurtdışı müteahhitlik sektörü tarafında 2016 yılı maalesef, bu alanda son 10 yıllık dönemde kazanılmış olan hızlı büyüme ivmesinin kaybedildiği bir yıl olmuştur. Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlenilen yıllık yeni proje tutarı son 5 yıllık dönemde 25-30 milyar ABD Doları bandına oturmuş durumdayken, 2016 yılında yurtdışında üstlenilen yeni proje tutarı 10.1 milyar ABD Dolarına inmiştir" denildi. 

2017'de neler olabilir

Durgunluk var: 2008 krizi ve sonrasında küresel ekonomiyi gelişmiş ekonomiler merkezli olarak vuran ve yayılan durgunluk ile arkasından yaşanan büyüyememe süreci, mevcut eko-politik sistemlerin sorgulanmasında ve küreselleşme karşıtı, ayrılıkçı politikaların güçlenmesinde etkili olmuştur.
Türkiye ekonomisi zor bir süreçten geçiyor: Böylesi bir dönemde Türkiye ekonomisi, ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı bölgeden kaynaklanan jeopolitik sorunları, en yakın komşularından ve ticaret ortaklarından Rusya ile yaşanılan krizin sonuçlarını, Suriye'deki durumun sosyal ve ekonomik maliyetini üstlenmiş; başarısız darbe girişimini atlatmış; yatırım yapılabilir ülke statüsünü kaybetmiş; AB üyelik süreci fiilen durmuş; yurtiçinde oluşan belirsizliklerle yurtdışından kaynaklanan riskler arasında, yönetilmesi oldukça zor bir süreçten geçmektedir.
Ekonomi ikinci planda kaldı: OHAL uygulamasının uzatılması, terör olayları, sınır ötesi operasyonlar ve başkanlık referandumu gibi, ekonominin ikinci planda kalmasına ve siyasi belirsizliklerin artmasına yol açan gündem maddeleri, ekonomik aktiviteyi baskılamaktadır.

Son Güncelleme: 07.02.2017 12:25
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Yurtdışı Müteahhit Gelirlerinde Sert DüşüşTürk Müteahhitleri2010-201525-30 Milyar DolarSeneRakam
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