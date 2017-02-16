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Yuvalar borçla kuruldu

Türkiye'de geçen yıl kuyum ve mobilya sektöründe banka ve kredi kartları ile 33 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı.

16 Şubat 2017 Perşembe 17:22
Yuvalar borçla kuruldu

Söz konusu harcamaların önemli bir bölümü düğün dönemlerine denk gelen bahar ve yaz aylarında gerçekleşti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen yıl mobilya ve dekorasyon işlemlerine banka kartıyla 1 milyar 581 milyon lira ve kredi kartıyla 21 milyar 271 milyon lira olmak üzere 22 milyar 852 milyon lira harcandı. Söz konusu dönemde banka kartı ile toplam 13.7 milyon ve kredi kartı ile 64.8 milyon adet işlem gerçekleştirildi. 2016 yılında kuyum sektöründe banka kartıyla 1 milyar 355 milyon lira ve kredi kartlarıyla 9 milyar 220 milyon lira olmak üzere 10 milyar 575 milyon lira tutarında harcama yapıldı. Böylece kuyum ve mobilya sektöründe banka ve kredi kartlarıyla geçen yıl 33 milyar 427 milyon liralık ödeme yapıldığı görüldü. Söz konusu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 1.8'lik artışa işaret etti. Verilere göre, mobilya ve dekorasyon ile kuyumculuk işlemlerinde kart kullanımının bahar ve yaz aylarında arttığı dikkati çekti. AA

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