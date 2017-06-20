Yüzde 5 büyüme yetmez

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜMSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yıl bir milyon kişiye istihdam oluşturması gerektiğinin altını çizerek, "Bunu yapmak için her sene ortalama yüzde 5.5'in üzerinde, yüzde 6-7 civarında büyümeliyiz. Bizim acelemiz var. Biz geç kaldık. Bu büyümeyi yakalamalıyız. Bu büyümeyi yakalayacak yatırımlar için de yeterli sermayemiz yok. Ya borçlanacağız, ya da yeraltı kaynaklarımız ve akıl ve alın tefimizle bunu yapacağız" dedi. Bu yüzden ihracata dayalı büyümeyi önemsediklerini ifade eden Zeybekci, "Türkiye, 2014'ü rekorla, 157.6 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştı. Sonra 142 milyar dolara kadar düştü. Bu sene ihracatta bir seferberlik yılı olacak. Bu yıl ihracatta hedefimiz, 157.6 milyar dolar rakamını yakalamak ve onu aşmak" şeklinde konuştu.

100 liralık verginin 11’i faize gidiyor

Vatandaştan toplanan 100 liralık verginin 11 lirasının faize gittiğine işaret eden Zeybekci, "Geçmişte bu 100 lirada 87 liraydı. Hedef sıfıra indirmek" dedi. Zeybekci, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliğinin güncelleneceğine işaret ederek, şunları söyledi: "AB ile Gümrük Birliği; tarım, gıda, kamu ihalelerini kapsayacak şekilde genişletilecek. AB ile dış ticaret 1 yıl sonunda 200 milyara, 5 yıl sonunda ise 300 milyar dolara çıkacak. Bir Türk müteahhit Barselona Belediyesi'nin açtığı ihaleye girebilecek. İran ile Serbest Ticaret Anlaşması'nda (STA) da önemli noktaya geldik. İngiltere'de Brexit gerçekleştiği gün STA anlaşması yürürlüğe girecek."

Katar’a 90 uçak gitti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar krizinin kendi mecrasındaki aktörler tarafından diyalogla çözülmesi gerektiğine işaret ederek, şunları anlattı: "Bundan iki hafta önce Pazartesi günü Bakanlar Kurulu sırasında, bu bilgiler bize geliyordu. O gün gece Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları ve müsaadeleri ile bu operasyonu hemen başlattık. Dünyanın en büyük hava filolarına sahip olmanın ne demek olduğunu o gün anladık. THY bugün dünyanın en büyük hava yolu… THY'den beş uçak istedik. Bir saat içinde beş uçak hazırdı. Hem de kargo uçağı. Kuşluk vakti Türk ürünleri Katar'daydı.

Bizden istedikleri özellikle süt ve süt ürünleri grubu ve yumurtaydı ve bugüne kadar da 90 uçak gönderdik. Bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bir tane gemi gidiyor 4 bin tonluk şimdi, arkasından da yine 11 bin tonluk bir gemi gidecek.

Şimdi tır seferlerimiz başladı. Herkes, 'ama, fakat, lakin' derken, biz oradaydık.

Bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz. Artık orada olmamız lazım."