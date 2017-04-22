Zam pazarlığı başlıyor

Kamuda çalışan işçilerin maaş zammını belirlemek için hükümetle Türk-İş arasında gerçekleşecek toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlıyor. 200 bine yakın işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için hükümetle Türk-İş haftaya masaya oturacak.

Türk-İş, nihai teklifini 24 Nisan Pazartesi günü belirleyecek. 26 Nisan Çarşamba günü ise teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunulacak.

Hükümetten talep edecekleri zam oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, öncelikle düşük ücretli çalışanlara seyyanen zam yapılmasını istedi. Türk-İş'in maaş zammı talebi ise enflasyon oranı üstüne en az 4 puan refah payı olacak.

Taşeron işçilerin sorunları da masada

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 800 bine yakın taşeron işçiyle 20 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması konusunun da sözleşme görüşmelerinde ele alınacağını açıkladı.



Atalay, kıdem tazminatı konusunda ise "mevcut hakların korunması, kırmızı çizgimizdir" dedi ve şunları ekledi: "30 günle ilgili şu anda bulunduğumuz noktadan geriye gitmek istemiyoruz. 30 gün muhafaza edilsin. Fonlarla ilgili geçmişte başımıza gelenler ortada. İnsanlar bundan tedirgin oluyorlar. Fonu konuşmamak lazım. İşçinin hesabına başka bir şey konuşmak lazım."