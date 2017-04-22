Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zam pazarlığı başlıyor

Kamuda çalışan 200 bine yakın işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için hükümetle haftaya masaya oturacak olan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş'in maaş zammı talebinin enflasyon oranı üstüne en az 4 puan refah payı olacağını açıkladı.

Bu haber kez okundu.

Zam pazarlığı başlıyor

Kamuda çalışan işçilerin maaş zammını belirlemek için hükümetle Türk-İş arasında gerçekleşecek toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlıyor. 200 bine yakın işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için hükümetle Türk-İş haftaya masaya oturacak.

Türk-İş, nihai teklifini 24 Nisan Pazartesi günü belirleyecek. 26 Nisan Çarşamba günü ise teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunulacak.

Hükümetten talep edecekleri zam oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, öncelikle düşük ücretli çalışanlara seyyanen zam yapılmasını istedi. Türk-İş'in maaş zammı talebi ise enflasyon oranı üstüne en az 4 puan refah payı olacak.

Taşeron işçilerin sorunları da masada

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 800 bine yakın taşeron işçiyle 20 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması konusunun da sözleşme görüşmelerinde ele alınacağını açıkladı.

Atalay, kıdem tazminatı konusunda ise "mevcut hakların korunması, kırmızı çizgimizdir" dedi ve şunları ekledi: "30 günle ilgili şu anda bulunduğumuz noktadan geriye gitmek istemiyoruz. 30 gün muhafaza edilsin. Fonlarla ilgili geçmişte başımıza gelenler ortada. İnsanlar bundan tedirgin oluyorlar. Fonu konuşmamak lazım. İşçinin hesabına başka bir şey konuşmak lazım."

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Zam Pazarlığı BaşlıyorTürk IşErgün Atalay200 Bin Işçi Için Zam Pazarlığı Başlıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100