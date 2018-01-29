Zamda sıra motorine geldi

Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıda 31 Ocak itibariyle zam yapılacağı bildirildi. Benzinin litre fiyatına en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.29 Ocak itibarıyla İstanbul'da 1 litre kurşunsuz benzin 5.83 TL, 1 litre motorin ise 5.16 liradan satılıyor. Zamdan sonra motorin fiyatı 5.26 TL olacak.

EKONOMİ SERVİSİ