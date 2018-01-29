Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıda 31 Ocak itibariyle zam yapılacağı bildirildi. Benzinin litre fiyatına en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.29 Ocak itibarıyla İstanbul'da 1 litre kurşunsuz benzin 5.83 TL, 1 litre motorin ise 5.16 liradan satılıyor. Zamdan sonra motorin fiyatı 5.26 TL olacak.
EKONOMİ SERVİSİ
Zamda sıra motorine geldi
31 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılacak
29 Ocak 2018 Pazartesi 18:19
Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıda 31 Ocak itibariyle zam yapılacağı bildirildi. Benzinin litre fiyatına en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.29 Ocak itibarıyla İstanbul'da 1 litre kurşunsuz benzin 5.83 TL, 1 litre motorin ise 5.16 liradan satılıyor. Zamdan sonra motorin fiyatı 5.26 TL olacak.