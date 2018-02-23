Zamlar kazançları eritiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “En son 10 gün önce benzine 11 kuruş, motorine 17 kuruş indirim gelmişti. Çünkü Brent petrolün varili 73 dolardan 60 dolara düşmüştü. Şimdi ise Brent petrolün varil fiyatı 65-66 dolar seviyesinde. Dolayısıyla bu kadar zamma bir anlam vermek mümkün değil. Petrol fiyatları uluslararası piyasalarda 13 dolar düştüğünde motorine haftalar sonra 17 kuruş indirim yapanlar 6 dolarlık zamdan sonra bir iki gün içinde 11-13 kuruşluk zam yapıyorlar. 17 Kuruşluk indirim yapıldığı zaman indirimin sevindirici fakat az olduğunu vurgulamıştık. Akaryakıta yapılan her zam zincirleme olarak tarladan tezgâha tüm ürünlerin fiyatına etki ediyor. Enflasyonu tek haneye ve yüzde 7 seviyelerine çekmek için hükümetimizin aldığı karara bu zamlar olumsuz etki yapıyor. Diğer taraftan Hazineden reel sektöre yapılan tüm destekleri de eritiyor. Bu zamdan sonra tarım sektörüne verilen motorin desteğinin esnafa da verilmesi zaruri olmuştur. Ayrıca, akaryakıt üzerindeki ÖTV’de yüzde 10 indirime gidilmeli ve esnafa ucuz ticari akaryakıt kalıcı olarak verilmelidir” şeklinde söyledi.

YENİ MESAJ / ANKARA