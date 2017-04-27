Zarif Kolye Seçimleri için Gumusdunyasi.com’dan Vazgeçmediler !

Ancak en çok tercih edilen ve sevilen takı çeşidi gümüş Kolye olacaktır. Özellikle kolyelerin zincirlerinde hem şık hem de dayanıklı bir materyal olarak yıllardır kullanılmaktadır. Saf gümüş suyla etkileşime girdiğinde kararmadığı için kolye seçimlerinde oldukça tercih edilmektedir. Ayrıca gümüş kolye çok zarif ve asil bir görüntü kazanmanızı sağlayacaktır. Sizlerde tercihinizi www.gumusdunyasi.com‘dan yana kullanın. Kaliteli Ürünleri uygun fiyata alma şansını yakalayın.

Günlük kullanımda sıkça karşınıza çıkan gümüş kolyeler özel günler için de uygun bir kullanım olanağı sunmaktadır. Ayrıca farklı taşlarla karşınıza çıkan bu kolyeler zarif göründüğü kadar oldukça gösterişli bir görünüm de sunabilmektedirler. Örneğin Swarovksi taşıyla birlikte bütünleşmiş bir gümüş kolye oldukça dikkat çekici ve gösterişli olabilmektedir. Günümüzde pırlantaya bile kafa tutabilecek bir görüntü sağlayan bu modeller sıra dışı ve farklı oldukları için son zamanlarda çok dikkat çekmektedirler. Artık takılarında değişiklik isteyen kadınlar bu tür ürünlere yönelmiştir. Daha gösterişli bir takı isteyen kadınlar ise gümüş gerdanlıklar tercih edebilmektedir.

Gümüş Kolye Kullanımı

Bildiğiniz gibi saf gümüş dahi yanlış kullanımda kararır. Bu durumu engellemek için bilmeniz gereken birkaç şey vardır. Birçok kişinin bildiğinin aksine saf gümüş kesinlikle su sebebiyle kararmaz. Ancak kimyasal maddeler bu kararmaya sebep olabilmektedir. Örneğin gümüş kolye taktığınız esnada kolyeniz varsa elinizle onu yukarıya kaldırmanız ve parfümün ona gelmemesini sağlamanız iyi olacaktır. Bunun dışında sabun ve aseton da gümüşle temas etmemesi gereken kimyasal içerikli ürünlerdir. Kişilerin en şikayetçi olduğu şey ise ter sebebiyle yaşanan kararmalardır. Çok terleyen kişiler bu yüzden gümüş kolye kullanımını pek de avantajlı bulmazlar. Lakin gümüş kolyenizi korumak amacıyla yapabileceğiniz bir takım şeyler de vardır. Örneğin günümüzde birçok yerde gümüş parlatma bezi bulabilirsiniz. Boş olduğunuz bir zaman oldukça kısa sürede bu takıları bu bezle silebilirsiniz. Bu oldukça etkili bir bakım olacaktır. Bunun dışında her gün kullanmıyorsanız şuna da dikkat etmeniz faydalı olabilir. Gümüş kolyeyi kullanmadığınız zamanlarda onu karanlık bir yerde muhafaza etmeniz ve onu çizilmelerden korumanız iyi olacaktır. Bunları dikkate aldığınızda gümüş kolyenizi daha uzun yıllar muhafaza edebilirsiniz.

Gümüş Kolye Fiyatları

Gümüş kolyelerin fiyatları zincirin uzunluğuna, kalınlığına ve dönem içerisindeki gümüş fiyatlarına göre farklılık göstermektedir. Altın ve pırlanta fiyatlarıyla kıyaslandığında çok daha uygun bir takı materyali olan gümüş birçok kişinin kullanımı için uygundur. Gümüş kolye hem erkekler için hem de kadınlar için farklı modellerde karşınıza çıkacaktır. Kadınlar için tasarlanan modellerde gümüş kolyede kullanılan taşlar ve özel şekiller kolye fiyatını etkilemektedir. Swarovski taşlı, kedi gözü taşlı ya da zirkon taşlı modeller bulunmaktadır ve bunlar oldukça farklı fiyatlarla karşınıza çıkmaktadır.

Erkeklerin kullandığı gümüş kolyeler genellikle gümüş zincirler şeklinde karşınıza çıkacaktır. Ancak bu zincirler farklı modellerle tasarlandığında farklı tarzlara uyum sağlayabilmektedir. Sıkça kullanılan klasik modeller olduğu gibi son zamanlarda çok tercih edilen dikdörtgen kesim gümüş zincirler veya kral zincir modelleri de oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca bunlardan farklı olarak daha ince ve farklı bir görünümü olan kuş gözü modeli de son zamanlarda oldukça tercih edilmektedir. Klasik modeller kadar tercih edilen bir diğer model ise halka modelidir. Bunlar erkekler için genellikle manevi değer taşıyan ve belki de nesiller boyu babadan oğula geçecek kolyelerdir. Bu sebeple de oldukça önemli olan bu gümüş zincirler birçok erkek tarafından dikkatli şekilde kullanılmakta ve muhafaza edilmektedir.