Adaletsiz gelir dağılımı zenginle fakir arasındaki uçurumu her geçen gün daha da büyütüyor.

Oxfam adlı yardım kuruluşunun Dünya Ekonomi Forumuna sunduğu rapora göre zenginlik artan biçimde daha az kişinin elinde toplanıyor.

Zengin-fakir uçurumu

Dünyanın en zengin sekiz kişisinin servetinin, dünyanın yarısını oluşturan 3.7 milyar nüfusun servetine eşit olduğu tespit edildi.

BILL GATES 75 MİLYAR $

AMANCIO ORTEGA 67 MİLYAR $

WARREN BUFFETT 60.8 MİLYAR $

CARLOS SLIM HELU 50 MİLYAR $

JEFF BEZOS 45.2 MİLYAR $

MARK ZUCKERBERG 44.6 MİLYAR $

LARRY ELLISON 43.6 MİLYAR $

MICHAEL BLOOMBERG 40 MİLYAR $

8 kişinin serveti 3.7 milyar insanın servetine eşit

Listedeki 8 milyarder arasında ilk sırada 75 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un kurucusu Bill Gates var.

Listenin devamında 67 milyar dolarlık serveti ile İspanyol tekstil devi Inditex'in kurucusu Amancio Ortega, 60.8 milyar dolarlık serveti ile yatırımcı Warren Buffett, 50 milyar dolarlık serveti ile Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu, 45.2 milyar dolarlık serveti ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 44.6 milyar dolarlık serveti ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 43.6 milyar dolarlık serveti ile Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve 40 milyar dolarlık serveti ile New York'un eski belediye başkanı olan işadamı Michael Bloomberg yer alıyor.

Oxfam, zengin ve yoksul arasındaki uçurumun daraltılması için hükümetleri ve iş dünyasını göreve çağırdı.

Oxfam araştırma ve politika bölümü genel direktörü Gawain Kripke, ”çok sayıda insan yaşam savaşı verirken, bir avuç kişinin bunca servete sahip olmaları ahlaki mi?” diye sordu.