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Zeytinyağında katma değerli ürün dönemi

Savola Gıda Kıdemli Pazarlama Müdürü Burcu Yaman, zeytinyağını kaliteli şişelere koyarak Türk zeytinyağını yurtdışında da tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:15
Zeytinyağında katma değerli ürün dönemi

Savola Gıda Kıdemli Pazarlama Müdürü Burcu Yaman, İstanbul’da düzenlediği basın etkinliğinde, “Geliştirdiğimiz uzun şişe, Londra’da ödül aldı” dedi. Suudi Arabistan merkezli Savola Grup’un 2010 yılında Yudum ve Sırma yağ tesislerini satın aldığını hatırlatan Yaman, “Ayvalık’ın en büyük işvereniyiz. İlçede 50 kadına şişe boyamayı öğrettik. Bu şişeleri yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da satıyoruz” şeklinde konuştu. Bu arada Yaman, etkinlikte Yudum’un Egemden markası altında ürettiği iki yeni gurme ürününü lanse etti: Çikolatalı ve trüflü zeytinyağı. Ayvalık’taki fabrikada üretilen her iki ürün hamur işi ve tatlılarda da kullanılabiliniyor. EKONOMİ SERVİSİ

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