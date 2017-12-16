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Züğürt turist için Türkiye cennet

AB ülkelerinde 100 Euro karşılığı satın alınan mal ve hizmet sepeti Türkiye’de yalnızca 52 Euro karşılığı TL ile satın alınabiliyor. Bu durum Türkiye'yi parasız turist için bulunmaz bir ülke konumuna düşürüyor. Bu fiyatlarla Türkiye Bulgaristan ve Karadağ kategorisinde yer aldı

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:57
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Züğürt turist için Türkiye cennet

EKONOMİ SERVİSİ

Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün açıkladığı Satınalma Gücü Paritesi verilerine göre Türkiye Avrupalı turistler için 37 ülke içinde en ucuz ülkelerden. Satınalma Gücü Paritesi (SGP) turistlerin gittikleri ülkelerde, paket tura yaptıkları ödeme dışında o ülkede iken satın aldıkları mal ve hizmetlerden oluşan bir sepet için kaç lira ödediklerinin belirlenmesinden oluşuyor.

Buna göre turistler 100 birimlik sepet için en çok parayı Lüksemburg’ta en az parayı Arnavutluk’ta ödüyor. Lüksemburg’da 100 birimlik sepete 258 birim ödeme yapılırken Arnavutluk’ta 29 birim ödeniyor. Bu ölçüye göre Türkiye’de 100 birimlik sepet için 64 birim ödeme ile en ucuz ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor.

Adımız ucuzcuya çıktı

OECD Satınalma Gücü Paritesi verilerine göre, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 52 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabiliyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP’ye göre kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) endeksi 2016 yılı sonuçlarına göre 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 64 oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade ediliyor.

Son Güncelleme: 17.12.2017 02:15
Anahtar Kelimeler:
ABTuristTürkiye
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