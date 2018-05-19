Emaneti ehline verin

Yine bir seçim sürecine girdik ve yine siyasi partiler yapamayacakları sözleri vermeye, yerine getiremeyecekleri vaatleri bol keseden sallamaya başladılar. İnsanımız yine yalana-dolana inanarak oy kullanacak, yine havaya-balona kanarak sandığa gidecek ve sonuçta da “Yandım Allah!” diye feryat edecek.
Oysa her Müslüman, her işinde, her adımında, her kararında iman etttiği Kuran’ın şu hükmüne göre emel etmeli değil mi:
“Allah size mutlaka emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa-58)
Kuran’ın bu yol gösterici hükmü, bütün insanlık aleminin sarılacağı bir umut ışığıdır.
O kadar net ki her şey:
Emaneti ehline ver.
Ve herkese karşı adaletli ol.
Bu iki temel unsur, idarenin bel kemikleri ve hayata tutunmasını sağlayan direklerdir.
Etrafınıza bir bakınız, yaşadığımız sorunlara bir bakınız, ekonomiye, milli eğitime, dış politikaya bir bakınız, emanet ehline verilmiş mi?
Etrafınıza bir bakınız, “hükmedildiği zaman adaletle hükmediliyor mu” diye?
Temel sorun, emanetin ehline verilmemesidir.
Bu hem Türkiye için hem komşu coğrafyalar için de geçerli.
Kızıp öfkeleniyoruz:
Vay “Devletin şu kadar borcu oldu, cari açık zirveye çıktı, dolar 4.5 lira oldu” diye.
Vay “Esnaf perişan, toplu iflaslar bekleniyor” diye
Vay “Nankör İsrail yine Filistinlileri öldürdü, İslam dünyası yine bunu önleyemedi” diye.
Vay “Suudi Arabistan, İsrail’le ittifak yaptı” diye.
Vay “Filan hoca faize fetva verdi” diye.
Vay “Filan hoca komşu coğrafyadaki Müslümanların öldürülmesi için fetva verdi” diye.
Sebebi belli:
Emanet ehlinde değil.
Emanet ehlinde olmadığı müddetçe acılar, çileler, yokluklar, felaketler, feryatlar devam edecek.
Hem Türkiye’de, hem bölgede, hem dünyada devam edecek.
Ve kıyamet kopuyor, kıyamet!
Zaten Hz. Peygamber de tam da şöyle buyurur:
“Emaneti ehline vermeyince kıyameti bekleyin”.
Ve Halil İnalcık’ın ‘Adalet Kitabı’ndan bir kesit “Devletin yüksek makamlarına ehliyetsiz ve hak etmeyen kimseleri getirmek yüzünden din-ü devlet ve mülk-ü millet o kadar büyük zarar görür ki, bunların telafisi mümkün değildir.”
Hz. Mevlana’nın adeta manifesto niteliğindeki, kısa ve öz “Adalet rahmettir” tespitini de ekleyince sanırım sacayakları tamamlanmış oluyor.
Bir seçim değil bin seçim de yapsak, İslam alemi bir feryat değil, bin feryad-u figan da etse, “Emaneti ehline vermediğimiz” müddetçe, “Adaletle hükmetmediğimiz müddetçe” yangın devam edecektir.
Yangının temel sebebi de milletin bizatihi kendisidir.
Emaneti ehline verin
Yine bir seçim sürecine girdik ve yine siyasi partiler yapamayacakları sözleri vermeye, yerine getiremeyecekleri vaatleri bol keseden sallamaya başladılar. İnsanımız yine yalana-dolana inanarak oy kullanacak, yine havaya-balona kanarak sandığa gidecek ve sonuçta da “Yandım Allah!” diye feryat edecek.