Esad’la masaya oturmak mı?

Tabi bunları yazınca burnunun önünü görmekten aciz cahil takımının hayli tepkisini almadık değil.
Ama bugün gelinen nokta itibariyle “Esad’la masaya oturalım” diye açıkça yazı yazan, manşet atanlar arasında yandaş gazeteler de katıldı.
Daha düne kadar “zalim Esad, diktatör Esad, katil Esad” diye yazılar döşeyenler bugün “Esad’la masaya oturalım” diyorlar.
Örnek mi?
Dünkü Yeni Şafak’ta İbrahim Karagül’ün yazısını okuyunca başka söze hacet yok diyeceksiniz.
Menbiç’in ABD tarafından PYD’ye teslim edildiğini gören ve bölgedeki Kürt Devleti politikalarını yeni farkına varan Yeni Şafak yazarı “Esad’la anlaşalım” başlığını attığı yazısından şöyle diyor:
“Bu yüzden, o kuşakta hiçbir yabancı güç yer almamalıdır. Hiçbir ülke ya da örgüt denetim sağlayamamalıdır. ABD ya da bir başka yabancı ülke, PKK ya da bir başka örgüt bu kuşağa hakim olmamalıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı, gerekirse Şam yönetimi buraları denetlemelidir. Türkiye için, PKK yerine Suriye'nin buraları kontrol etmesi daha önceliklidir.
Belki bu sözüme kızanlar olacak ama GEREKİRSE ŞAM İLE MASAYA OTURULMALI, SÖZ KONUŞU KUŞAK EMNİYETE ALINMALI. “Böyle bir şey olur mu” diyenler, oluşturulmak istenen haritaya baksınlar lütfen.” (Yeni Şafak, İbrahim Karagül, 09.03.2017)
İyi de madem Şam ile masaya oturacaktık 5 yıldan beri bunca kan niye döküldü?
Madem ülkemizin menfaatleri için “zalim Esad’la masaya oturmak” doğal idi neden 5 yılda bunca acı çekildi, milyonlarca insan mülteci konumuna düştü, fanatik bir mezhep düşmanlığı körüklendi, “Suriye ile savaş caizdir” fetvalarına göz yumuldu?
Hemşehrim Karagül’ün daha önce Suriye rejimi ve Esad ile yazdığı yazıları hatırlatıp, “bu dönüşümün sebebi ne?” diye sorarak kendisini mahcup etmeyeceğim.
Anlıyorum ki, bu görüş Kargül’ün kendi kişisel görüşü değildir ve bundan sonra benzer haber ve yorumlar yani “Esad’la barışalım” soslu manşetler daha sık karşımıza çıkacaktır.
Biz Sayın Karagül gibi Esad’ın “diktatör ve baskıcı bir lider” olduğunu kendi vatanımızda masa başında yazı yazarak değil, 2012 Temmuz’unda, bir grup basın mensubu ile Şam’a yaptığımız ziyarette, katıldığımız toplantılarda resmi yetkililerin yüzüne” söyledik.
Mesele bir ülkenin diktatörlükle yönetilip yönetilmemesi değil, Türkiye’nin
menfaatleridir.
Bugün Ortadoğu’nun her yanı diktatörlerle dolu, Suudi Arabistan’dan, Katar’a, Kuveyt’ten Birleşik Arap Emirlikleri’ne her taraf diktatör.
Başka bir Arap diktatörün zulmüyle ilgilenmeyip komşu ülke Suriye’ye sözde demokrasi getirme adı altında yapılan “operasyonun” aslında Kürt Devleti ve Büyük İsrail’e destek amaçlı planlandığını fark ettiğimizde “aradan 5 yıl geçmiş oluyor”.
Ve “Esad’la masaya oturalım” diye başlıklar çıkmaya başlıyor.
Gerçi ben, Ankara’nın da zaten şu sıralar “Şam ile masaya oturma” yönünde temaslar yaptığını düşünüyorum ama “ortada bu kadar kan ve acı varken” bu nasıl olacak diye de merakla bekliyorum.
Ve
“Hoş geldin İbrahim Bey!”
BOP Cumhurbaşkanı ve Esad kendisine verilen görevleri yerine getiriyor, sahnelenecek tiyatro oyunu sözde "Suriye ile barış"