Fabrikalar özelleşmesin tam kapasite çalışsın

Ülkemizde süregelen uydurulmuş yaygın bir kanı vardır; tıpkı “para basma, enflasyon olur” yalanı gibi. O uydurulmuş yaygın kanı şudur: “Üretmeyelim yurtdışından almak daha ucuz.” Tarımda ithalatçı olmamıza sebep yaygın, yalan kanı budur. Oysa ürettiğinizde zincirin halkaları gibi birçok iş kolu bu üretimden nasipdar oluyor ve milyonlarca insana istihdam sağlıyorsunuz ve ayrıca devlet bu işten para kazanıyor.
Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal potansiyel doğru ellerde ve akılcı politikalarla yönlendirilirse dünyanın tarımda 1 numaralı ihracatçı ülkesi olmamız inanın dünyanın en basit işidir. Geldiğimiz rezil ve zelil durumu görür müsünüz Allah aşkına. Et ve canlı hayvan almadığımız, yalvarmadığımız, yakarmadığımız ülke kalmadı gibi. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir tarım ve ekonomi politikasıdır? Anlayan beri gelsin. Dünyanın tarım potansiyeli açısından 1 numaralı ülkesiyiz ama bu işten para kazanamayız. En fazla destek ve hibe hayvancılığa verilir ama gün geçtikçe hayvancılık materyallerinde ithalat daha da artar.
Şeker, hububat, et ve süt ile birlikte temel gıdalardan biridir. Gelelim en stratejik olan ve en fazla gelir getiren şeker ve şeker pancarına…
Pancarın
ekonomiye katkısı
Türkiye’deki şeker sektörü genel ekonomi içinde, çalışan sayısı bakımından 3’üncü, öz sermayede 5’inci sırada bulunuyor.
- Bir dekar şeker pancarının yan ürünlerinden, 50 kilo et, 500 litre süt üretiliyor.
- Bir dekar şeker pancarının besin değeri 500 kilo arpaya eşdeğer durumda. Bir başka deyişle bir dekar şeker pancarı ile aynı zamanda 2 dekar arpa yetiştiriliyor.
- Şeker pancarının bir dekarıyla sağlanan istihdam değeri 3 bin 300 dolar iken, GSMH’ye katkısı ise 2 milyar doları buluyor. Bir dekarda ortalama 4 ton şeker pancarından, 550 kilo şeker elde ediliyor.
- Türkiye’de tüketilen toplam gübrenin yüzde 10’u şeker pancarı tarımında, yine toplam tüketimin de yüzde 20’si pancar üreticileri tarafından kullanılıyor.
- Pancar, tarımda münavebe uygulamasının öncüsü ve sulu ziraatın yaygınlaştırıcısı rolünü üstleniyor. Bir dekarın fotosentez yoluyla havaya verdiği oksijenin, 6 kişinin bir yılda tükettiği oksijene eşdeğer olduğu kaydediliyor.
- Yan ürünleri, baş-yaprak, yaş pancar posası ve melası hayvan yemi olarak kullanılıyor. Şeker pancarının bir dekarı yaklaşık 8 işgücü istihdam ediyor.
- Şeker pancarı endüstri bitkileri içinde sağladığı katma değer bakımından 2. sırada yer alırken, kendinden sonra ekilen hububatta yüzde 20 verim artışı sağlıyor. Pancarın baş ve yapraklarının toprakta bırakılması halinde dekara 4 kilo saf fosfat, 15 kilo saf potasyuma eşdeğer besin maddesi veriyor.
- Yılda yaklaşık 25 milyon tonluk taşıma hacmi yaratarak, taşıma sektörüne büyük bir pazar oluşturuyor.
- Sulama suyu arayışlarını teşvik ederek yer altı ve yerüstü su kaynaklarından istifade imkânını artırıyor. Çapa ve hasat dönemlerinde 200 bin topraksız, az topraklı ve işsizlere 100 gün süre ile istihdam yaratıyor.
- Yılda fabrikalarda yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Ülke ekonomisine sayılamayacak kadar katkıları olan bu kurumları daha modern yapmak için çabalamamız gerekirken; işlevsizleştirip özelleştirme adına haraç-mezat satmanın kime ne faydası vardır, bu akıl işi midir? Yapılması gereken şeker fabrikalarını özelleştirmek değil, daha verimli ve tam kapasite ile çalışmalarını sağlamaktır.
Ülkemizde şu an yapılan ya da yapılmak istenen; ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin şeker politikaları ile ülkemiz şeker sanayini yok etmesi ve bizleri ithalata bağlı kılmasıdır. Şu an yurtdışından gelen GDO'lu nişasta bazlı şeker, glikoz ve furuktozlarla maalesef zehirlenip sağlığımızdan da olmaktayız. Bu ülkeye yazık etmeyelim.
Hükümet yetkilileri hiçbir şey bilmiyorlarsa gitsinler Konya Şeker'e bu işi nasıl yaptıklarını, bu işten nasıl para kazandıklarını öğrensinler ya da özelleştirilecek tüm şeker fabrikalarını Konya Şeker'e devretsinler. Ya da bizleri davet etsinler tarımdan bu ülke nasıl para kazanır anlatalım kendilerine.
Fabrikalar özelleşmesin tam kapasite çalışsın
Ülkemizde süregelen uydurulmuş yaygın bir kanı vardır; tıpkı “para basma, enflasyon olur” yalanı gibi. O uydurulmuş yaygın kanı şudur: “Üretmeyelim yurtdışından almak daha ucuz.” Tarımda ithalatçı olmamıza sebep yaygın, yalan kanı budur. Oysa ürettiğinizde zincirin halkaları gibi birçok iş kolu bu üretimden nasipdar oluyor ve milyonlarca insana istihdam sağlıyorsunuz ve ayrıca devlet bu işten para kazanıyor.
Bu iş TEKEL SİGARA fabrikaları özelleştirilmesine benzer ise yandık.
Ülkede yerli marka sigarada kalmadı tütün ekende kalmadı.
KANSER GARANTİ glikoz şurup tamamen şeker yerini alır ise bize düşman lazım değil