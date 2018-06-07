Faizin kontrol ve terbiye ettiği ekonomi

Financial Times, "Borç yükü ve enflasyon Erdoğan'ı zorluyor" başlıklı haberinde enflasyon rakamlarında büyük bir artışın olduğunu, buna önlem olarak Merkez Bankası'nın perşembe günü yapacağı toplantıda faizleri daha da arttıracağı beklentisiyle TL'nin değer kazandığını yazıyor.

Kapitalizmin piyasa mekanizmaları şöyle çalışır. Enflasyon varsa faizleri artırarak, enflasyona neden olan parayı piyasalardan çekersin, enflasyon düşer. Faizlerin artması TL’ye de değer kazandırır. Piyasalarda para darlığı varsa mekanizma tersten çalışır. Kapitalizmin mantığı böyle çalışıyor. Dikkat edilirse kapitalizm, piyasaları faizle kontrol edip, faizle terbiye ediyor.

Kapitalizmin çarpık, sömürü ve çaresiz piyasa mekanizmalarına cevap vermeden önce, yeri gelmişken soralım. Peygamberimizin “Faizi alana da verene de lânet ettiğini” dilinden düşürmeyen Müslümanlar, kapitalizmi uygulayan veya uygulayacak olanları destekleyerek, lanetin muhatabı olmuyorlar mı?

Kur’an’da faizle ilgili Mekke’de ve Medine’de nazil olan 7 ayet vardır. Milli Ekonomi Modeli teziyle, faizi sıfırla çarpan Prof. Dr. Haydar Baş’a sırtını çeviren Müslümanlar, aslında Kur’an-ı Kerim’deki ayetlere sırtlarını çevirmiş olmuyorlar mı?

Ayrıca siyasilerimizin kapitalizmi ben daha iyi uygularım yarışı içine girmeleri de, çözüme sırt çevirmek değil de nedir?

Doyumsuz nefislerinize, küçük dağları ben yarattım egolarınıza Türkiye’yi kurban ediyorsunuz. Gelin uymayın nefsinize, bir milli karar alın ve Kapitalimden vaz geçin. Dünya nüfusunun %40’nın uyguladığı Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeline dönün. Unutmayın sizin de kurtuluşunuz bu adrestedir.

Daha kolayını söyleyeyim mi; gelin ekonominin dümenine Haydar Hoca’yı geçirin, siz de kurtulun biz de kurtulalım ve dünyaya örnek olalım. Yoksa çok ama çok yazık olacak.

Gelelim kapitalizmin çaresizliğine ve kendi içinde barındırdığı paradoksa. Birincisi, piyasaların yaşadığı kapitalizmin tanımladığı talep enflasyonu değildir. Haydar hocanın tarif ettiği maliyet enflasyonudur.

İkincisi, çözüm olarak ortaya koyulan faiz artırımı, değil sorun çözmek sistemin kilitlenmesine neden olur. Ülke ilk önce deflasyon sürecine girer, ardından çok kısa bir sürede stagflasyonla tanışırız. Bu da ülkenin batması demektir.

Bu ve buna benzer ekonomik sorunların tespitinde, sorunlara getirdiği çözüm, çözümün mekanizmaları ve matematiği MEM’de apayrı şeylerdir. MEM’in piyasa mekanizmalarına başka bir makalede değinmek üzere şunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yaşadığımız ekonomik sorunları çözmek MEM için çok ama çok kolaydır. Siz yeter ki makas değişikliği yapın, gerisini Prof. Dr. Haydar Baş’a bırakın. O, sorunların hepsini çözer.