FETÖ’nün siyasi ayağı yok mudur?

Ortada bir darbe var ve bu darbe sonucu ölen yüzlerce kişi ve uçurumun kenarına giden bir ülke var, elbette devlet gereken tedbirleri almak, sorumluları cezalandırmak zorunda.
Ama “FETÖ’nün siyasi ayağı yok” açıklamasını duyunca anladım ki ‘siyasi ayak’ çoktaaan affa uğratılmış, gündemden düşürülme planına sokulmuş durumda.
Askeri ayak var, emniyet ayağı var, ekonomi ayağı var, medya ayağı var, eğitim ayağı var, istihbarat ayağı var, hülasa bütün ayaklar var ama bu kadar ayağın devleti sarmasına izin veren siyasi ayak yok:
Bu ne ayak!
Bir milletin aklıyla, bir milletin zekâsıyla, bir milletin vicdanıyla böylesine alay edilebilir mi?
Ortada bir örgüt var ve bu örgüt devlete darbe yapacak güce ulaştı ama siz o örgütü bu güce ulaştıranları görmezden geliyorsunuz.
Yıllar evvel çocuklarını o örgütün en revaçta olan ve devlet erkânınca palazlanan okullarına gönderdi diye 20 yıllık memurları işten atıyorsunuz, kocaman kocaman bakanların kurdele kestiği bankalarına üç kuruş para yatırdı diye bütün kamu haklarını elinden alıyorsunuz ama “bu insanları cemaatin kucağına iten politikacılara” dokunmayacaksınız.
“FETÖ’nun siyasi ayağı yok” ne demek?
FETÖ baştan sona siyasi ayak dolu.
Son 20 yıla bakın, AKP’sinden, ANAP’ına, DYP’sinden MHP’sine, CHP’sine kadar FETÖ’nün her yeri siyasi ayakla dolu.
FETÖ’nün masasında oturan, onunla zevkle kucaklaşan, öpücükler gönderen, şakirtlerini devlete yerleştiren, bankalarına, üniversitelerine, kolejlerine izin veren, devletin hazinesini ardına kadar açan, orduya sızmalarına ‘mütedeyyin!’ hassasiyetle göz yuman, yargıyı bu çeteye teslim eden, KPSS sınavındaki hırsızlıkta cemaatin parmağı var diyerek hocamıza iftira atıyorlar” diyen ayak siyasi ayak değil mi?
Düşünsenize Kestanepazarı’nda bir cami imamısınız, bütün hükümetler, bütün siyasetçiler size “verdikçe veriyor, devletin bütün kapılarını açıyor, hakkınızda davalar açılınca yanınıza devletin iki eğitimli komiserini verip ABD’ye gönderiyor, oradan de devleti dizayn etmenize büyük bir sadakatle izin veriyor” sonra, siyasi ayak yok.
FETÖ’nün siyasi ayağı yok demek FETÖ’ye karşı verilen mücadeledeki bütün samimiyetin sorgulanmasına yol açar.
FETÖ’nün siyasi ayağı yoksa bu kadar ayak devlete nasıl yerleşti?
Cevap veren var mı?
Ayak yapiyorlar.....