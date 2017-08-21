Fitnenin belgesi

ABD Dışişleri Bakanlığı 2016 Uluslararası Dini Özgürlükler raporunu açıkladı. Raporu açıklamak üzere kameralar karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuşmasında Türkiye’ye de özel yer ayırdı ve bazı eleştirilerde bulundu. Tillerson, Aleviler gibi Sünni olmayan Müslümanların, hükümetten, tanınmış Müslüman olmayan azınlıklarla aynı korumaları görmediği ve ayrımcılık ve şiddetle karşılaştığını söyledi.

Raporda, hükümetin Alevilere “aykırı bir Müslüman mezhep” olarak muamele etmeyi sürdürdüğü, Alevilerin ibadet yerlerini tanımadığı ve terör propagandası yaydığı iddiasıyla Alevilere ait bir televizyon istasyonunu kapattığı kaydedildi.

Rapor tam da ABD’nin ikiyüzlü politikasını itiraf niteliği taşıyor. “Merd-i Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler” durumu var ortada. Rapor, ABD’nin İslam dünyasını karıştırmak için kâh Sünni, kâh Alevi kesildiğinin belgesi niteliği taşıyor.

Bir dönem Türkiye’de rüşvetin belgesi olmaz deniyordu. Bu rapor tam olarak fitnenin belgesidir. ABD, daha düne kadar Sünni NATO, İslam ordusu adı altında Şiileri yok etmeyi konuşuyordu. Bugün ise söz konusu Türkiye olunca Şii-Sünni çatışmasını Alevileri kışkırtarak yapmayı planlıyor. Bu planını da rapor adı altında açıklıyor. Yazıklar olsun. BOP’un ne menem bir melanet olduğunun en çarpıcı ispatı olan rapor sahibinin ağzından açıklanmıştır.

Plan sadece Alevileri kışkırtmakla kalmıyor, Türkiye’deki etnik ve mezhepsel bütün fay hatlarını harekete geçirmeyi amaçlıyor. Tabi FETÖ de unutulmamış. ABD en sadık adamını şu şekilde raporda yer vermiş:

“Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumluluğunu Amerika’da “kendi isteğiyle sürgünde olan Müslüman din adamı Fetullah Gülen ve hareketine” yüklediğine işaret edildi. Bu hareketin, kendisini “İslam’dan ilham alan bir medeni, kültürel ve eğitim hareketi” olarak tanımladığı ancak Türk hükümeti tarafından “terör örgütü olarak görülmüş.”

ABD’ye göre FETÖ, tamamen masummuş. Darbeyi başkası yapmış ama pir-u pak olan FETÖ’ye iftira atılmışmış. FETÖ’yü utanmadan medeni bir kültür hareketi olarak tanımlamış. Tabi ki Mister Tillerson’un darbeyi İncirlik’te beraber planladık fakat elimize yüzümüze bulaştırdık demesi siyaseten mümkün değil ama pişkinliğin bu kadarını da beklemiyorduk. Tillerson, bu raporla hepimizi keriz yerine koymayı tercih etmiş.