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"1-0 mağlup başlatıldık"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Ülke gündeminde sadece Kayserispor'un ikinci yarıda oynadığı futbol yok. Maç başlar başlamaz, hakemin vermemiş olduğu ofsayttan 1-0 mağlup başlatılmış olmamız da gündemde" şeklinde konuştu

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:07
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"1-0 mağlup başlatıldık"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçta, rakiplerinin ilk golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini savunarak, hakemlere tepki gösterdi.

Kulüp tesislerindeki antrenman sahasında gazetecilere açıklamada bulunan Bedir, Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarıda etkili futbol oynadıklarını ancak hakemin verdiği kararların maçın önüne geçtiğini iddia etti. Bedir, Kayserispor'un hakem hatalarına rağmen hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu: "Ülke gündeminde sadece Kayserispor'un ikinci yarıda oynadığı futbol yok. Maç başlar başlamaz, hakemin vermemiş olduğu ofsayttan 1-0 mağlup başlatılmış olmamız da gündemde. Hakemin hata yapması, sahanın soğukluğu, zeminin kötü olması bize bahane olmamalı, her ne olursa olsun sahadan puanlarla çıkmalıyız. Hedefimize ulaşabilmemiz için içeride dışarıda puan almak durumundayız. Hedeflerimize varabilmemiz için 55-60 civarında puan toplamamız lazım, 30'u var. 25-30 civarında daha puan almamız gerekiyor."

"Mutlaka puanlar almamız lazım"

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda, aynı puana sahip oldukları Göztepe ile önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Erol Bedir, "Göztepe, bire bir mücadele ettiğimiz, aynı hedeflere koştuğumuz, puan puana olduğumuz bir takım. Mutlaka puanlar almamız lazım. Hedefimiz 3 puan. Hem kaybettiklerimizi telafi etmek hem de rakibimizle arayı açıp nefes alabilmek adına galibiyet için oraya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Bedir, Göztepe maçında kaybedecekleri bir şeyleri olmadığını, rakiplerinden korkmadıklarını ve kazanacaklarını inandığını dile getirdi. Devre arası transferlerinin her açıdan riskli olduğunu ama kendilerinin bu noktada takıma uyumlu, başarılı takviyeler yaptıklarını belirten Bedir, yeni transferleri William Douglas de Amorim'in kalitesini iki maçta gösterdiğini dile getirdi. Bedir, "Devre arasında transfer yapmak riskli ama sağlam yaparsanız risk yok. Başakşehir Arda'yı aldı, Arda bir risk mi? Değil. Arda kendisini kanıtlamış, bilinen ve hocasının kendisini sevdiği bir oyuncu. Gelir gelmez de golünü attı. Amorim hocamızın daha önceki öğrencisi. Önümüzdeki haftadan itibaren Amorim'i başka türlü izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Güzel günler bizi bekliyor"

Başkan Bedir, Kayserispor'un kadrosunun yapılan takviyelerle daha da güçlendiğini vurgulayarak, şunları aktardı: "Kravets'i söylemeye gerek yok, tüm Türkiye'nin, Avrupa'nın bildiği bir oyuncu. Çok fit durumda ama maç eksiği var. Zannediyorum önümüzdeki haftadan itibaren de Türkiye Kravets'i konuşmaya başlayacak. Kayseri taraftarı da alternatifi daha bol bir takıma sahip olacak. Eğer bu sezon istediğimiz hedeflere ulaşmış olursak gelecek sezon çok fazla transfer ihtiyacımız olmadan, her takım transfer için çabalarken biz kampımıza gidip yeni sezon hazırlıklarını daha bir güvenle yapacağız. Güzel günler bizi bekliyor."

Antrenman

Kayserispor, Süper Lig'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Koşuyla başlayan antrenmanda, şut ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erol BedirFutbolKayserisporSüper Lig
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