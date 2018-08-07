1. Lig'de 56. sezon heyecanı

Futbolda bu yıl 56. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı Spor Toto 1. Lig'de, Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Mersin İdmanyurdu 35 sezonla en fazla yer alan ekip konumunda bulunuyor.

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan lig, bu sezon 18 takımın katılımıyla Spor Toto'nun sponsorluğunda oynanacak.

Takımlar

1963-1964'ten beri 178 ayrı takımın mücadele ettiği ligde, 61 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı. Afjet Afyonspor bu sezon ilk kez Spor Toto 1. Lig'de yer alacak. 56. sezon heyecanının yaşanacağı ligde en fazla 35 sezonla Mersin İdmanyurdu yer aldı. Mersin İdmanyurdu'nu 34 sezonla Sakaryaspor takip ederken, bu sezon TFF 2. Lig'de yer alacak yeşil-siyahlı takımı Denizlispor, Karşıyaka ve Konyaspor (33), Aydınspor, Beypazarı Şekerspor (32), Orduspor (31), Antalyaspor ve Manisaspor (30) izliyor.

Yükselenler ve düşenler

Daha önce 7 kez 1. Lig'de mutlu sona ulaşan Samsunspor'un ardından Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu 6 defa bir üst lige çıktı. Adanaspor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Sakaryaspor da beşer kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Daha önce aynı ligde mücadele eden Karşıyaka 1965-1966, Şekerspor ise 1966-1967 sezonlarında yaptıkları itirazlar sonucunda Danıştay kararıyla Süper Lig'e yükseldi.

MKE Ankaragücü ise 1980-1981 B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarıldı. 1988-1989 sezonunda Bursaspor'un ikinci takımı 2. Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı. Şimdiye kadar 173 takımın bir alt lige düştüğü 1. Lig'de, yedi kez lige veda eden Manisaspor, altı kez düşen Giresunspor ile beşer kez düşen Düzcespor, Elazığspor ve Uşakspor, en fazla düşme üzüntüsü yaşayan ekipler oldu.

Play-off

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 23 kez uygulanan yükselme sistemiyle lige yükselen son ekip play-off maçları sonunda belirlendi. 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ve Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ile Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı. 2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Sakaryaspor mutlu sona ulaştı.