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1. Lig'de fikstür çekiliyor

1. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:22
1. Lig'de fikstür çekiliyor

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.30'da başlayacak. Kura çekimine TFF yetkilileri ile 1. Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak.

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019'da yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigFutbolFikstür
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