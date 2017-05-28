1. Lig'de finalistler belli olacak

Boluspor, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off'ta yarı final rövanş maçları yarın oynanacak. Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un adlarını doğrudan Süper Lig'e yazdırdığı 1. Lig'de bu takımları takip eden Eskişehirspor Göztepe ve Giresunspor , Süper Lig'e çıkacak üçüncü ekip olmak için play-off yarı finalinde mücadelelerini sürdürüyor. Yarı final ilk maçında deplasmanda Giresunspor'la 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, rakibini saat 19.00'da Yeni Eskişehir Stadı'nda ağırlayacak. İzmir'de Boluspor'u 2-0'lık skorla geçen Göztepe ise rakibine saat 21.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda konuk olacak. Her iki maç da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Play-off'ta finale çıkacak ekipler, 4 Haziran Pazar günü, tarafsız sahada Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

Eskişehir'in Giresun'a şansı tutuyor

Normal sezonda Giresunspor'la Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan, deplasmanda ise golsüz berabere kalan Eskişehirspor, rakibiyle yaptığı son 7 resmi maçta mağlubiyet almadı. İki takım arasında liglerde ve play-off'ta oynanan 21 karşılaşmada Eskişehirspor'un 14 galibiyeti bulunurken, Giresunspor 3 kez kazandı. İki takım arasında 4 karşılaşma da berabere sona erdi. Eskişehirspor, yarınki müsabakada her türlü galibiyette adını play-off finaline yazdıracak. 3-3'e kadar olan beraberliklerde de Eskişehirspor rakibine üstünlük kuracak. Müsabakanın 3-3 bitmesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatma bölümünde de 3-3'lük skor değişmezse, finalisti seri penaltı atışları belirleyecek. Eskişehirspor gibi her türlü galibiyette play-off finaline yükselecek Giresunspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde de final biletini alacak.

Göztepe finale yakın

Normal sezonda ev sahibi ekiplerin 1-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmaların ardından play-off yarı final ilk maçında Göztepe, Boluspor'u 2-0 yendi. Bu avantajını koruma düşüncesinde olan sarı-kırmızılı ekip, yarın her türlü beraberlikte, 2-0 haricinde 2 farklı mağlubiyetlerde ve tek farklı yenilgilerde finale kalacak. Müsabakayı 2-0 kazanması halinde maçı uzatmaya götürecek Boluspor'un finale kalması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Daha önce play-off dahil 1. Lig'de 11, Süper Lig'de 18 kez mücadele eden Göztepe ile Boluspor'un geride kalan maçlarında sarı-kırmızılıların 14, kırmızı-beyazlıların 7 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.