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1. Lig için büyük kapışma

Spor Toto 2. Lig'de play-off yarı final ilk karşılaşmaları yarın oynanacak

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1. Lig için büyük kapışma

Spor Toto 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı final ilk karşılaşmaları yarın oynanacak.

MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un adını direkt TFF 1. Lig'e yazdırdığı ligde, play-off çeyrek finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Beyaz Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Kırmızı Grup'ta ise Kastamonuspor 1966 ile Gümüşhanespor yarı finalde karşılaşacak. Rövanş karşılaşmalarının 16 Mayıs Salı günü oynanacağı play-off'ta, finale kalanlar 21 Mayıs Pazar günü TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Amed Sportif Faaliyetler
Beyaz Grup'ta çeyrek finalde Kocaeli Birlikspor'u saf dışı bırakan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivas Belediyespor'u eleyen Amed Sportif Faaliyetler yarın saat 16.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında normal sezonda Erzurum'da oynanan müsabaka Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmış, Diyarbakır'daki karşılaşma ise 1-1 berabere sona ermişti. 

Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor
Kırmızı Grup'ta bir önceki turda Hatayspor'u eleyen Kastamonuspor 1966 ile Menemen Belediyespor engelini geçen Gümüşhanespor, play-off yarı final ilk maçında yarın saat 16.00'da Kastamonu Gazi Stadı'nda birbirlerine rakip olacak. Normal sezonda ev sahibi ekiplerin galip geldiği iki müsabakada Gümüşhanespor 3-2, Kastamonuspor 1966 ise 3-0'lık galibiyetler almışlardı.
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