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1 yıllık sözleşme teklif edildi

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu" ifadelerini kullandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:09
1 yıllık sözleşme teklif edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Dick Advocaat'a gelecek sezon için de teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Mosturoğlu, FBTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunurken, Dick Advocaat'ın gelecek sezon da takımın başında kalmasını istediklerini aktardı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamla görüştüğünü dile getiren Mosturoğlu, "Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu. Advocaat ise kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi." ifadelerini kullandı. Mosturoğlu ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'la oynadıkları derbi maç sonrası sarı-lacivertli kulüp ve Robin van Persie'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili de eleştirilerde bulundu.

Son Güncelleme: 08.02.2017 17:11
Anahtar Kelimeler:
Advocaata SözleşmeŞekip MosturoğluFenerbahçeFutbol
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