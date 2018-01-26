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10'a 2 Aslan üstün

Galatasaray ile Osmanlıspor, ligde yarın 18. kez karşılaşacak

26 Ocak 2018 Cuma 12:27
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10'a 2 Aslan üstün

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 17 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5, Osmanlıspor bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 gol attı, kalesinde 5 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

AA

Son Güncelleme: 26.01.2018 12:29
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSporOsmanlısporGalatasarayFutbol
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