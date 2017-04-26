100 milyona geldi ama sakat

2013-14 sezonunda Tottenham'dan Real'e gelen Galli oyuncu için ödenen 100 milyon avroluk bonservis, futbol tarihinde bir rekordu. Ne var ki kendisi için ödenen bonservisin yarattığı beklentileri bir türlü karşılayamayan Bale, her sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımını birçok kez yalnız bırakmak zorunda kaldı.



Real forması giymeye başladığından bu yana toplam 79 maç kaçıran Galli yıldız, bu sezon da takımının maçlarının yüzde 50'sinden fazlasında görev yapamadı. Şu ana kadar Real'in oynadığı 51 maçın 24'ünde forma giyebilen Bale, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 27 maçta kadroya alınmadı. Onun oynadığı karşılaşmalarda 1 yenilgi alan Real, Bale'siz çıktığı maçlarda rakiplerine 4 kez mağlup oldu.