105 milyonluk transfere inceleme

FIFA, 105 milyon bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Paul Pogba'nın transferinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştırmak amacıyla Manchester United'dan bilgi istedi.



Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan FIFA'nın yıllık toplantısında, sezon başında Juventus'tan Manchester United'a rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Fransız oyuncunun transferi mercek altına alındı. FIFA tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun transferi konusundaki ayrıntıları öğrenmek amacıyla İngiliz kulübü Manchester United'dan bilgi istendiği belirtildi. Manchester United ise sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşamayacağını, gereken belgelerin transferin gerçekleştiği ağustos ayından itibaren FIFA'nın elinde olduğunu belirtti.