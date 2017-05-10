Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

105 milyonluk transfere inceleme

FIFA, sezon başında Juventus'tan Manchester United'a rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Pogba'nın transferini araştırmak amacıyla İngiliz kulübünden bilgi istediğini açıkladı

Bu haber kez okundu.

105 milyonluk transfere inceleme

FIFA, 105 milyon bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Paul Pogba'nın transferinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştırmak amacıyla Manchester United'dan bilgi istedi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan FIFA'nın yıllık toplantısında, sezon başında Juventus'tan Manchester United'a rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Fransız oyuncunun transferi mercek altına alındı. FIFA tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun transferi konusundaki ayrıntıları öğrenmek amacıyla İngiliz kulübü Manchester United'dan bilgi istendiği belirtildi. Manchester United ise sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşamayacağını, gereken belgelerin transferin gerçekleştiği ağustos ayından itibaren FIFA'nın elinde olduğunu belirtti.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolManchester UnitedFIFAPaul Pogba
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100