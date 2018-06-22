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107 yıllık rekabet

Dünya Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek Almanya ve İsveç arasındaki rekabet 107 yıl önceye dayanıyor

22 Haziran 2018 Cuma 12:45
107 yıllık rekabet

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın F Grubu ikinci maçında karşılaşacak Almanya ve İsveç arasında köklü bir rekabet bulunuyor.

İki ekip, Soçi'deki Fisht Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadelede, tarihlerinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde İsveç'in 3 puanı bulunurken, Meksika'ya kaybeden Almanya'nın puanı bulunmuyor.

107 yıllık rekabet

Almanya ile İsveç tarihteki ilk maçlarını 18 Haziran 1911'de İsveç'in başkenti Stockholm'de oynadı. İlk yarısı 2-2 sona eren hazırlık maçını Almanya 4-2 kazandı. Daha sonra ise İsveç'in 4 maçlık galibiyet serisi geldi. 3-1, 2-1, 4-1 ve 1-0'lık yenilgilere Almanya 1926'da 3-3'lük beraberlikle son verdi.

Rekabette Almanya üstün

İki ekip arasındaki rekabette Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 36 maçta Almanya 15, İsveç 12 galibiyet elde etti. Dokuz maç da beraberlikle sonuçlandı. Almanya'nın 70 golüne, İsveç 60 golle karşılık verdi.

En farklı galibiyet 5-0

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Almanya elde etti. Almanlar, 21 Kasım 1937'de Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan hazırlık maçını 5-0 kazandı. Bu sonuç, rekabetin en farklı skoru olarak tarihe geçti.

Son maç 5 yıl önce

Almanya ve İsveç son olarak 5 yıl önce karşı karşıya geldi. İsveç'in Solna kentinde oynanan mücadelede ev sahibi takım ilk yarıyı 2-1 önde bitirse de Almanya, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılmayı bildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıAlmanyaFutbolIsveç
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