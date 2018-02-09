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11'e 3 Kartal üstün

Geride kalan lig maçlarından 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı

09 Şubat 2018 Cuma 11:50
11'e 3 Kartal üstün

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Kardemir Karabükspor'un deplasmanda galibiyeti yok

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sekizi İstanbul'da, biri Ankara'da oynanan maçlarda Beşiktaş 15, Kardemir Karabükspor ise 7 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi.

AA

Son Güncelleme: 09.02.2018 11:54
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor Toto Süper LigKardemir KarabüksporFutbolBeşiktaş
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