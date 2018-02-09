11'e 3 Kartal üstün

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Kardemir Karabükspor'un deplasmanda galibiyeti yok

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sekizi İstanbul'da, biri Ankara'da oynanan maçlarda Beşiktaş 15, Kardemir Karabükspor ise 7 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi.