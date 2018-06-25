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110 yıllık rekabet

Dünya Kupası'nda C Grubu'ndaki son maçlarında yarın karşılaşacak Danimarka ve Fransa A milli futbol takımlarının rekabeti, 110 yıl önceye dayanıyor

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:13
110 yıllık rekabet

2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'ndaki son maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak Danimarka ile Fransa, ilk kez 110 yıl önce karşı karşıya geldi.

İki ülke A milli futbol takımları, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Bu maç öncesinde 6 puanı bulunan Fransa, son 16 turuna kalmayı garantilerken, 4 puana sahip Danimarka'ya gruptan çıkmak için diğer karşılaşmanın sonucuna bakmaksızın 1 puan yeterli olacak.

Rekabette Fransa üstün

Danimarka-Fransa rekabetinde 16. karşılaşma, yarın oynanacak. Geride kalan 15 maçta, Fransa'nın üstünlüğü görülüyor. Söz konusu müsabakalarda Fransa 8 galibiyet alırken, Danimarka 6 kez sahadan üstün ayrıldı. Bir maç ise berabere sona erdi. Gol sayılarında ise Danimarka üstün. Danimarka'nın 37 golüne, Fransa 20 golle karşılık verdi.

1908'deki tarihi maçlar

Danimarka ile Fransa arasında ilk maç, 110 yıl önce, 19 Ekim 1908'de oynandı. Londra Olimpiyatları'nın ilk turunda Danimarka, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı müsabakayı 9-0'lık skorla kazandı. İki takım arasındaki en farklı karşılaşma da aynı turnuvada yapıldı. İlk maçtan yalnızca 3 gün sonra oynanan yarı final mücadelesini Danimarka, 17-1'lik tarihi bir skorla kazandı. Danimarka, bu maçın ilk yarısını da 6-1 önde kapatmıştı.

Son maç 2015'te

Danimarka ile Fransa arasındaki son mücadele, 11 Ekim 2015'te oynandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan hazırlık maçını Fransa 2-1 kazandı. Fransa'nın ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede golleri Olivier Giroud'dan gelmişti.

Son 20 yıldaki 7 maçın 6'sı Fransa'nın

Fransa, özellikle son 20 yılda oynanan karşılaşmalarda Danimarka'ya büyük üstünlük kurdu. Fransa, rakibiyle son 20 yılda oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, yalnızca 1 karşılaşmayı kaybetti. Bu maçlarda 12 gol atan Fransızlar, kalesinde ise 4 gol gördü.

Danimarka, 19. maçında

FIFA dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan Danimarka, Dünya Kupası organizasyonunda 19. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 18 karşılaşmada, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Danimarka, kalesinde 25 gol gördü.

Fransa, 62. karşılaşmasında

Rusya'daki turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar, 1998'de ev sahibi oldukları organizasyonu kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. Fransa, o turnuvadan sonra üst üste katıldığı 4 organizasyonda da çeyrek finalden yukarısını göremedi. FIFA dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Fransa, turnuva tarihinde çıktığı 61 maçta 30 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Fransa, bu karşılaşmalarda 109 gol atarken, kalesinde 72 gole engel olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıDanimarkaFransaFutbol
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