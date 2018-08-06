1118 galibiyeti, 357 yenilgisi var

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 10 Ağustos Cuma günü yapacağı maçla lig tarihinde 61. sezonuna girecek.

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 21 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 1976 maçta 1118 galibiyet, 501 beraberlik, 357 yenilgi aldı, 3 bin 465 gol atıp kalesinde bin 717 gol gördü.

Galatasaray'ın "en"leri

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En kötü derecesi: 11. (1981-1982)

En iyi sezonu: 2005-2006

En kötü sezonu: 1979-1980

En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 sezonunda 30 maçta 3, 2017-2018'de 34 maçta 3

En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

En çok gol yediği sezon: 2015-2016 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)

En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)