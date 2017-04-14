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12 kişi gözaltında, 7 kişi yaralandı

Lyon-Beşiktaş maçından önce çıkan olaylar nedeniyle 12 kişinin tutuklandığı, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı

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12 kişi gözaltında, 7 kişi yaralandı

Fransız basınına açıklama yapan Rhone bölgesi polis sözcüsü, "Maçtan sonra, her iki takım taraftarından 12 kişi tutuklandı. 3'ü polis, 2'si jandarma olmak üzere 7 kişi yaralandı. Bu yaralıları hemen hastaneye kaldırdık. Yaralıların durumu hafif" denildi.

Maçta çıkan olaylarla ilgili de konuşan Rhone bölgesi polis sözcüsü, "Stadyumda maç öncesi olay çıkaran 50 Türk taraftarı stadyum dışına çıkardık. Dışarı çıkarma işlemi sırasında sert davranılmadı." ifadelerini kullandı. Fransız polisi, stadyumdan çıkarma işleminin Olimpik Lyon kulübünden gelen istek sonrası incelenip gerçekleştirildiğini ekledi.

NELER YAŞANMIŞTI?
Beşiktaş taraftarı, stada gelişleri sırasında stat dışında polisle gerginlik yaşamış, polisin sert müdahalesiyle karşılaşan siyah-beyazlılarla Olympique Lyon taraftarları arasında da kavga çıkmıştı. Dışarıdaki olaylar, stat içine de yansımış ve her iki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümde maçı beklerken, Beşiktaşlıların bulunduğu kale arkasındaki üst tribünden kendilerine yabancı madde atıldığı gerekçesiyle çok sayıda Olympique Lyon taraftarı, saha içine girmişti.
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