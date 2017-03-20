12 takım hocasını gönderdi

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda şu ana kadar 12 takım, teknik direktör değişikliği yaptı.

Ligin başlangıcından 25. haftanın sonuna kadar olan bölümde 18 takımın 3'te 2'si "teknik müdahale"ye gitti. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Antalyaspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor ve Osmanlıspor, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı. Lider Beşiktaş ve takipçisi Medipol Başakşehir ile ligin ikinci bölümünde çıkışa geçen Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor, ligde sezona girdikleri teknik adamlarla yoluna devam eden takımlar oldu. Son olarak Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay ile Akhisar Belediyespor'da Tolunay Kafkas, görevinden ayrılan teknik direktörler arasına katıldı.

Karaman'dan istifa sinyali

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman da istifa sinyali verdi. Ligde 20 puanla 16. sırada bulunan Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Karaman, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından "Bir şeyleri değiştirmek lazım, yönetimle görüşeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Akçay, Osmanlıspor'a ilkleri yaşattı

Osmanlıspor'da geçen sezonun başında göreve gelen Akçay, Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 yenildikleri maçın ardından istifa etti. Başkent ekibinin Süper Lig'e yükseldiği sezon göreve getirilen tecrübeli teknik adam, mor-sarılılarla 82 maçta 34 galibiyet, 23 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Osmanlıspor'u Süper Lig'deki ilk senesinde 5. yapan ve başkent ekibinin tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasını sağlayan Akçay, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından görevini bıraktı. Akçay, Avrupa'ya veda edilmesi ve Osmanlıspor'un son 9 lig maçında sadece bir galibiyet alması sonucu istifasını sundu. Devre arasına 26 puanla 6. sırada giren mor-sarılı ekip, 25. hafta sonunda 12. sıraya kadar geriledi.

Ege temsilcisi, 3. teknik direktörünü arıyor

Akhisar Belediyespor'da 3. haftada Cihat Arslan'ın yerine geçen Tolunay Kafkas, küme düşme hattındaki Adanaspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı. Süper Lig'de haftaya 27 puanla 14. sırada giren Akhisar Belediyespor'un son 5 maçının 4'ünü kaybetmesi ve küme düşme hattından uzaklaşamaması nedeniyle Ege temsilcisinde Kafkas dönemi de sona erdi. Akhisar Belediyespor, böylece Cihat Arslan ve Tolunay Kafkas'ın ardından üçüncü teknik direktörünü aramaya başladı.