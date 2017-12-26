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12 takım teknik direktör değiştirdi

TFF 1. Lig'de ilk 17 haftada 12 takım teknik direktörünü değiştirirken 6 ekip aynı teknik ekiple yoluna devam etti

26 Aralık 2017 Salı 11:14
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12 takım teknik direktör değiştirdi

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu ilk devresinde 18 takımdan 12'si teknik direktör değişikliğine gitti.

Eskişehirspor'da Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasıyla başlayan teknik direktör değişikliklerinde daha sonra Denizlispor'da Yusuf Şimşek, Samsunspor'da Alpay Özalan, Gazişehir Gaziantep'te Hüseyin Kalpar, Çaykur Rizespor'da Hikmet Karaman ve Grandmedical Manisaspor'da Sait Karafırtınalar görevlerini bıraktı. Daha sonra sırasıyla Bünyamin Süral Gaziantepspor'la, Fuat Çapa Boluspor'la, Giray Bulak Adana Demirspor'la, Mehmet Altıparmak Elazığspor'la, Osman Özköylü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la ve Adanaspor da Kemal Kılıç'la yollarını ayırdı.

Bu dönemde Giray Bulak'tan sonra bir süre Gürcan Aday'la yoluna devam eden Adana Demirspor daha sonra Timuçin Bayazit'i takımın başına getirdi.

6 takım aynı isimle yoluna devam ediyor

TFF 1. Lig'de geçen sezondan bu yana aynı teknik direktörle yoluna devam eden 3 takım bulunuyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu 2012-2013 sezonundan, İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak 2015-2016 sezonundan, Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök ise geçen sezondan beri takımının başında yer alıyor.

Bu takımların dışında Akın Çorap Giresunspor, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor sezona başladıkları teknik adamla çalışmaya devam ediyor. Sezona Grandmedical Manisaspor'da başlayan Sait Karafırtınalar yoluna Boluspor'da devam ederken, Gazişehir Gaziantep'ten ayrılan Hüseyin Kalpar Elazığspor'un, Elazığspor'dan ayrılan Mehmet Altıparmak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan Osman Özköylü ise Adanaspor'un başına geçti.

Teknik direktörler

TFF 1. Lig'de ilk devrede görev yapan teknik direktörler şöyle:

Adanaspor: Kemal Kılıç (14), Eyüp Arın (1), Osman Özköylü (2)

Adana Demirspor: Giray Bulak (10), Gürcan Aday (3), Timuçin Bayazit (4)

Akın Çorap Giresunspor: Metin Diyadin (17)

Altınordu: Hüseyin Eroğlu (17)

Balıkesirspor Baltok: Can Cangök (17)

Boluspor: Fuat Çapa (9), Sait Karafırtınalar (8)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Osman Özköylü (11), Mehmet Altıparmak (6)

Çaykur Rizespor: Hikmet Karaman (7), İbrahim Üzülmez (10)

Denizlispor: Yusuf Şimşek (6), Reha Erginer (11)

Elazığspor: Mehmet Altıparmak (10), Muammer Sürmeli (1), Hüseyin Kalpar (6)

Eskişehirspor: Sergen Yalçın (6), Yücel İldiz (11)

Gaziantepspor: Bünyamin Süral (8), Ali Haydar Bozdağ (2), Faik Demir (7)

Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Kalpar (7), Erkan Sözeri (10)

Grandmedical Manisaspor: Sait Karafırtınalar (7), Fatih Tekke (10)

İstanbulspor: Yalçın Koşukavak (17)

MKE Ankaragücü: İsmail Kartal (17)

Samsunspor: Alpay Özalan (6), Besim Durmuş (1), Engin İpekoğlu (10)

Ümraniyespor: Bayram Bektaş (17)

AA

Anahtar Kelimeler:
DeğişiklikFutbolTeknik DirektörTFF 1. Lig
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