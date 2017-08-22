Süper Lig'in ilk 2 haftasında takımlar 21 kişilik oyuncu kadrosunun büyük bir bölümünü yabancı oyunculara ayırdı. Ligde mücadele eden 18 takımın ilk 11’de sahaya çıkan 198 oyuncusunun 78’i yerli isimler oluştururken geri kalan 120 futbolcu ise yabancı oyunculardan oluştu. Bu hafta Galatasaray ve Göztepe 9’ar yabancı oyuncuyu ilk on birde sahaya sürerken bu anlamda en çok yabancı oyuncu oynatan ekipler oldu. Kayserispor ise 4 yabancı futbolcuyla, ilk 11'de en fazla Türk futbolcuya şans veren ekipler oldu. Kasımpaşa ve Alanyaspor 8 yabancı ile sahaya çıkarken 3 yerli isim kullandılar. Beşiktaş, Karabükspor, Bursaspor, Sivasspor, Malatyaspor, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 7 yabancı oyuncu kullanırken 4 yerli oyuncu ile maça başladılar. Akhisar Belediyespor 6 yabancının yanında 5 Türk futbolcu oynattı. Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor 5’er yabancı isim ile ilk on birde sahaya çıkarken 6 yerli oyuncu kullanan takımlar oldu.
120'ye 78 yabancılar önde
Süper Lig'de yabancı rüzgarı esiyor. Yeni sezon öncesi takımlar kadrolarını çoğunlukla yabancı futbolcularla takviye ederken, ligin ikinci haftasında ligdeki ekipler ilk 11'de ortalama 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı
22 Ağustos 2017 Salı 14:31
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Süper Lig'in ilk 2 haftasında takımlar 21 kişilik oyuncu kadrosunun büyük bir bölümünü yabancı oyunculara ayırdı. Ligde mücadele eden 18 takımın ilk 11’de sahaya çıkan 198 oyuncusunun 78’i yerli isimler oluştururken geri kalan 120 futbolcu ise yabancı oyunculardan oluştu. Bu hafta Galatasaray ve Göztepe 9’ar yabancı oyuncuyu ilk on birde sahaya sürerken bu anlamda en çok yabancı oyuncu oynatan ekipler oldu. Kayserispor ise 4 yabancı futbolcuyla, ilk 11'de en fazla Türk futbolcuya şans veren ekipler oldu. Kasımpaşa ve Alanyaspor 8 yabancı ile sahaya çıkarken 3 yerli isim kullandılar. Beşiktaş, Karabükspor, Bursaspor, Sivasspor, Malatyaspor, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 7 yabancı oyuncu kullanırken 4 yerli oyuncu ile maça başladılar. Akhisar Belediyespor 6 yabancının yanında 5 Türk futbolcu oynattı. Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor 5’er yabancı isim ile ilk on birde sahaya çıkarken 6 yerli oyuncu kullanan takımlar oldu.