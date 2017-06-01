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13 bin bilet 15 dakikada bitti

Antalya’da oynanacak Göztepe-Eskişehirspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar için ayrılan 13 bin 862 bilet satışa sunulduktan 15 dakika sonra tükendi

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13 bin bilet 15 dakikada bitti

Pazar günü Antalya’da oynanacak Göztepe-Eskişehirspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar için ayrılan 13 bin 862 bilet satışa sunulduktan 15 dakika sonra tükendi.

TFF 1. Lig Play-Off finalinde pazar günü Eskişehirspor ile karşılaşacak Göztepe’de taraftarlar biletlere adeta hücum etti. Bugün saat 10.00’da satışa sunulan 13 bin 862 bilet rekor sayılabilecek bir sürede, 15 dakikada tamamen tükendi. Pazar günü Antalya Stadyumunda saat 21.30’da başlayacak karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların Batı ve Güney tribünlerinde yer alacağı duyurulmuş, biletler de 15-20 TL’den satışa sunulmuştu.

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