13 eksikle çalıştılar

Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen oyuncularımız ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü. Milli takımlarda bulunan oyuncular Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Robin van Persie, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı. Eşi doğum yaptığı için izinli olan Volkan Demirel de antrenmana katılmadı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 2 Eylül Cumartesi günü yapacağı çalışmalarla sürdürecek.