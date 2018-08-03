Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Süper Lig'de 61. sezona girmeye bir hafta kala modern statlar dikkati çekiyor.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği sezon, 10 Ağustos Cuma günü yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlayacak. Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen tesisleşme hamlesinin ardından Süper Lig maçlarının büyük çoğunluğu, 2009 yılı sonrasında açılan veya son 12 yılda yenilenen statlarda oynanacak.

Geçen sezon hizmete giren Yeni Malatya Stadı ile Spor Toto Akhisar Stadı'nın yanı sıra İstanbul'daki Türk Telekom Stadı ve Vodafone Park, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, Bornova Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı ve Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Ülker Stadı, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı, Ankara'daki Osmanlı Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı, son 12 yılda yenilenerek Türk futboluna hizmet veriyor.

İlk kez ev sahipliği yapacak tek stat var

Bu sezon karşılaşmaların oynanacağı statlardan biri ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak. Erzurum'da 1968 yılında inşa edilen Kazım Karabekir Stadı, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları öncesinde 2010 yılında yenilenerek tekrar hizmete girdi. Daha önce Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde Erzurumspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 23 bin 277 kişi kapasiteli statta, yenilenmesinin ardından ilk kez Süper Lig maçları oynanacak.

13 ilde 18 farklı stat

Süper Lig'de maçlar, 13 ildeki 18 statta yapılacak. Yeni sezonda İstanbul'dan 5, Antalya'dan 2, Ankara, Manisa, Konya, Bursa, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Erzurum ile Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

Toplam kapasite 506 bin

Süper Lig'de bu sezon karşılaşmaların yapılacağı statların toplam seyirci kapasitesi 506 bin 580 olacak. Geride kalan sezon 503 bin 435 olan kapasite, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yerine Çaykur Didi ile Kazım Karabekir statlarının eklenmesiyle 506 bin 580'e çıktı.

En çok seyirci kapasiteli statlar

Süper Lig'de en çok seyirci kapasitesine sahip statların başında, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom geliyor. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı'nın kapasitesi 52 bin 223 kişi. Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.

En az kapasiteli statlar

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine sahip olan İzmir'deki Bornova Stadı. Göztepe'nin iç saha maçlarını yapacağı Bornova Stadı'nın kapasitesi geçen sezon 8 bin 781'e yükseltildi. Süper Lig'de ikinci sezonunu geçirecek Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 130 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.