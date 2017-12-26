13 milyonluk davada koz kebapçı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federesyonu'na (TFF) açtığı 12 milyon 950 bin liralık (3 milyon 500 bin avro) tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada, İstanbul 19. İcra Dairesi'nde takip dosyası olduğu ve bu dosya örneğinin mahkemeye gönderildiği belirtildi. Dosya üzerinden karar verilemeyeceğini kaydedilerek, taraflara sulh olma (uzlaşma) teklifinde bulunulduğu da tutanağa geçirildi.

Beyanı sorulan davacı Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, karşı taraf ile sulh olma ihtimallerinin olmadığını söyledi. Epözdemir, davalının, "davada uyuşmazlık çözüm kurulunun görevli olduğu" yönündeki beyanlarını kabul etmediklerini de belirterek, "Uyuşmazlık çözüm kurulunun görevi, kulüpler ve teknik adamlar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek yönündedir. Ayrıca kurul TFF'nin bünyesindedir." dedi.

"Selahattin Aydoğdu savunmasını kabul etmiyoruz"

Davalı tarafın cevap dilekçesindeki, "Selahattin Aydoğdu (kebapçı) ile yaşanan olaya atıf yapılarak haklı nedenle sözleşmenin feshedildiğine" ilişkin savunmasını kabul etmediklerini de aktaran Epözdemir, şunları ifade etti: "Müvekkilin iş sözleşmesi, sözleşmenin 6. maddesi uyarınca, erken fesih hakkı kullanılarak feshedilmiştir. Bu husus müvekkile yazılı fesihle bildirilmiştir. İşveren, fesih sebebi ile bağlıdır, daha sonra sebebin değiştirilmesi mümkün değildir. Davalının 'Selahattin Aydoğdu' savunmasını kabul etmiyoruz. Bu husus yargılama ile ilgili değildir. Müvekkilimin gelen teklifleri kasten reddettiği iddiası da doğru değildir. Terim, halihazırda Galatasaray ile anlaşma imzalamıştır. Talebimiz fahiş değildir, bakiye ücrete ilişkindir, hakkaniyet indirimine de gerek yoktur."

"Fesih nedeni, Terim'in 'Gene olsa gene yaparım' beyanı"

TFF avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu ise davacı tarafla sulh olmak istemediğini ve davanın uyuşmazlık kurulunda çözülmesi gerektiğini söyledi. Avukat Karaahmetoğlu, "Aynı zamanda federasyon yedek üyesi ve Profesyonel Futbol Komitesi üyesi olan davacı Terim, dava dışı Selahattin Aydoğdu'ya yönelik gerçekleştirdiği fiil nedeniyle daha sonra, 'Gene olsa gene yaparım' şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu beyan üzerine iş akdinin feshedilmesine karar verilmiştir." dedi.

Fesih süresinin haklı bir nedenle, ilk olay vuku bulduğunda başladığını (Aydoğdu ile kavga) ve basın açıklamasıyla TFF'nin önüne geldiği açıklamasında bulunan Karaahmetoğlu, "İş akdi 6 günlük hak düşürücü süre içerisinde azledilmiştir. Terim'in iş akdinin feshedilmesi sırasında milli takım dünya kupası eleme maçı oynayacaktı. Bu durumda TFF haklı neden olmasa teknik adam değiştirme yoluna gitmeyecekti. Kaldı ki teknik adam değiştirilmesi nedeniyle dünya kupası elemelerine katılamadık." şeklinde konuştu.

"Terim TFF'ye istifa ettiğini, talebi olmadığını söylemişti"

Avukat Karaahmetoğlu, Terim'in, TFF ile yaptığı görüşmelerde önce "istifa ettiği ve bir alacak talebi olmadığı"nı beyan etmesine rağmen, daha sonra fikir değiştirerek cezai şart talebinde bulunduğunu öne sürerek, bu konuyla ilgili tanık dinlenilmesini talep etti. Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına delillerini sunmaları için süre vererek, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.

Ne olmuştu?

Bir süre önce Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti. Bu iddiaların haberlere konu olması ve Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlattı. Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne "itirazın iptali" davası açtı.

"Terim fedakarlıkta bulundu; kuru sabitledik"

Epözdemir dava dilekçesinde, "Müvekkilimin yıllık maaşı primler hariç, net 3 milyon 500 bin avro olmasına rağmen, döviz kurlarındaki yükselme sebebiyle müvekkil iyi niyet göstererek fedakarlıkta bulunmuş ve kurun 3,70'e sabitlenmesini kabul etmiştir. An itibarıyla avro kurunun 4,48 lira olduğu göz önüne alındığında müvekkilin yaptığı fedakarlığın boyutları daha iyi anlaşılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.