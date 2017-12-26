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13 yıl sonra İstanbulspor ile rakip

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak

26 Aralık 2017 Salı 14:24
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13 yıl sonra İstanbulspor ile rakip

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak. Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı. Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

İstanbulspor'la 13 yıl sonra

Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı. Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolİstanbulsporSporSÜPERLİGZiraat Türkiye Kupası
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