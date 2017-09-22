130'a 123 Fener üstün

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 344. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 343 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 343 maçta Fenerbahçe 130, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 470 golüne, Beşiktaş 430 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 122 kez karşılaştı. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 galibiyet aldı, iki takım 39 maçta da eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 134 golüne, siyah-beyazlılar 132 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe, son 18 maçta 3 kez kaybetti

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 18 derbiden sadece 3'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 18 maçtan 9'unu kazanırken 6 beraberlik yaşadı.

Başkanların derbi karnesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu görevi yürüttüğü dönemde Beşiktaş derbilerinde 24 galibiyet, 16 yenilgi gördü. Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998'den itibaren iki takım arasında yapılan resmi ve özel toplam 51 maçın 24'ünü Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken 11 maç berabere sona erdi. Sarı-lacivertli takım Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 80 gol attı, kalesinde 66 gole engel olamadı. Beşiktaş ise 25 Mart 2012'de yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman döneminde Fenerbahçe ile oynadığı 13 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 6'sını yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 13 gol atıp, 20 gol yedi.

Derbiler "kızarıyor"

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 41 resmi maçta hakemler toplam 28 kırmızı, 231 de sarı kart kullandı. Bu süre içindeki 34'ü Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 41 maçta Beşiktaş'tan 17, Fenerbahçe'den ise 11 futbolcu kırmızı kart gördü.