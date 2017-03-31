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1300 sayfalık rüşvet raporu açıklandı

FIFA, yaklaşık iki yıldır kurum içinde devam ettirdiği soruşturmayı 1300 sayfalık rapor halinde yetkililere iletti

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1300 sayfalık rüşvet raporu açıklandı

FIFA, 2015 yılından bu yana devam eden rüşvet soruşturmasını tamamlayarak elde edilen bilgileri yetkililere verdiğini açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurum i̇çi̇nde 2015 yılında başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının sona erdiği ve elde edilen bilgilerin İsviçre Başsavcılığı ve ABD'li yetkililerle paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, 22 aylık soruşturma sürecinde 2,5 milyonun üzerinde belgenin incelendiği ve birçok tanığın ifadesine başvurulduğu vurgulandı. Araştırılan belgelerin 1300 sayfalık rapor haline getirilerek yetkililere verildiği de ifade edildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, raporun son derece ayrıntılı ve kapsamlı hazırlandığını belirterek, "Futbolda suç işleyen kişileri durdurmak ve yetkililerle işbirliği içinde çalışmak amacıyla işi sıkı tuttuk. Artık soruşturma bitti ve kanıtları yetkililere verdik. Bu belgeler sayesinde futbolun gereken saygınlığını yeniden kazanacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu. ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın 7 üst düzey yöneticisi 27 Mayıs 2015'te Zürih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. FIFA da olay hakkında iç soruşturma başlatmış ve eski başkanı Sepp Blatter'e 6, eski genel sekreteri Jerome Valcke'ye ise 10 yıl uluslararası ve ulusal tüm futbol faaliyetlerinden men cezası vermişti.

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ABDFIFAİsviçre BaşsavcılığıRüşvet SoruşturmasıRüşvet Ve Yolsuzluk Soruşturması
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