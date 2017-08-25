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14 yıl sonra karşılaşacaklar

İki takım arasında bugüne dek yapılan 18 maçta, bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-2 üstünlüğü bulunuyor

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14 yıl sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları karşılaşmayla 14 sezon sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunun 29. haftasında Trabzon'da karşılaşırken, maç 0-0 sona erdi. Trabzonspor, bugüne dek oynanan 18 maçta galibiyet sayısında rakibine 8-2'lik üstünlük sağladı. 8 maçta da taraflar berabere kaldı.

İzmir'deki maçlar
İzmir'de yapılan karşılaşmalar daha çok beraberlikle bitti. Trabzonspor İzmir'deki 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

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