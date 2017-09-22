14.30'da otobüse alıncaklar

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de yarınki Fenerbahçe maçı öncesinde Kadıköy'e gidiş konusunda taraftarlarını uyardı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada taraftarlardan, Ülker Stadı'na bireysel olarak gitmemeleri istendi. Kadıköy'e toplu halde otobüslerle gidileceği belirtilen açıklamada, "Taraftarlarımızın yarın saat 14.00 itibarıyla Vodafone Park kuzey bölümünde (Yeni açık) toplanması gerekmektedir. Bilet kontrolü yapıldıktan sonra saat 14.30 itibarıyla taraftarlarımız otobüslere alınmaya başlanacaktır." denildi.