145'e 123 Fener üstün

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 385. kez karşı karşıya gelecek.



Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 108 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 384 maçtan 145'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 531 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Ligde 120. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 59. sezonunu geçiren lig tarihinde 119 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 49-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 153, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Son 5 sezonda ev sahipleri yenilmedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de son 5 sezonda yapılan maçlarda ev sahibi takımlar mağlup olmadı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013'te 2-1, 2013-2014'te 2-0, 2014-2015'te 1-0, bu sezon da 2-0 galip geldi, geçen sezon 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 1-0, 2014-2015'te 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti, geçen sezon ise golsüz beraberliği bozamadı.

Son 10 maç

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

11.08.2013 Kayseri Kadir Has Süper Kupa 0 - 1 (Uzatmada)

10.11.2013 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 0

06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1

25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 - 0 (Pen.3-2)

18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2

08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0

25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 - 1

13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0

26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1

20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0