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15 maçtır Beşiktaş’a yenilmiyor

Beşiktaş’ı sahasında Giuliano ve Janssen’in 2 penaltı golüyle mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı sahasındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

23 Eylül 2017 Cumartesi 21:47
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15 maçtır Beşiktaş’a yenilmiyor

Beşiktaş’ı sahasında Giuliano ve Janssen’in 2 penaltı golüyle mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı sahasındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’a 12 yıldır kaybetmiyor. 17 Nisan 2005 yılında oynanan ve Beşiktaş’ta Pancu’nun kaleye geçip siyah-beyazlıların 4-3 kazandığı karşılaşmanın ardından oynanan 14 karşılaşmada Fenerbahçe rakibine 8 kez üstünlük kurup 6 maçta da berabere kalmıştı. Fenerbahçe bugün oynanan karşılaşmada Giuliano ve Janssen’in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederken seriyi 15 maça çıkardı.

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