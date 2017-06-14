"15 milyon avroya transfer oldu"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Portekizli futbolcuları Armindo Bruma'nın Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, Bruma'nın transferi konusunda Leipzig ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Bruma ile ilgili açıklamayı birazdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gireceğiz. Sözleşmesini bitirdik. Transferi gerçekleştirdik. İstediğimiz şartlar oluştu. Transfer maliyeti 15 milyon avro civarında oldu." dedi. Transferler konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özbek, "Sona yaklaştığımız hususlar var. Bittikten sonra sizi bilgilendireceğim." diye konuştu. Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'un Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i takımda istemediğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Sneijder bizim hala önemli bir futbolcumuz. Tudor ile ilgili konuları kendisine sorun." ifadelerini kullandı.

Özbek, yollarını ayırdıkları Ergin Ataman ve Sabri Sarıoğlu ile ilgili soruları ise yanıtlamadı.

Bruma'nın Leipzig'e transferinde detaylar belli oldu

Galatasaray'ın Alman ekibi Leipzig'e sattığı Portekizli yıldız oyuncu Armindo Bruma'nın transfer detayları belli oldu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Alman ekibinin Bruma için Galatasaray'a 12,5 milyon avro bonservis, 1 milyon avro da özel maç sözleşmesi karşılığı olmak üzere 13,5 milyon avro garanti ödeme yapacağı belirtildi. Leipzig'in sarı-kırmızılı kulübe, maksimum 1,5 milyon avro olmak üzere bonus ödemeleri de yapacağı ve toplam ödemenin 15 milyon avroya ulaşabileceği aktarıldı. Bonus ödemelerinin, Leipzig'in 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500 bin avro, aynı süreçte UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250 bin avro, Bruma'nın forma giyeceği 25. resmi maça istinaden 250 bin avro, 50. resmi maça istinaden de 250 bin avro olarak belirlendiği ifade edildi.