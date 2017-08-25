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150 milyona Barça'da

Neymar'ı 222 milyon euro karşılığında PSG'ye satan Barcelona, Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi kadrosuna kattığını duyurdu

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150 milyona Barça'da

Barcelona bir süredir PSG'ye sattığı Neymar'ın yerini doldurmak için Coutinho ve Ousmane Dembele ile görüşüyordu. Kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonunda Barcelona ve Borussia Dortmund anlaşmaya vardı. Barcelona, Borussia Dortmund'un Fransız yıldızı Ousmane Dembele'yi transfer ettiğini duyurdu. Barcelona'nın transfer bedeli olarak Borussia Dortmund'a 105 milyon euro'nun yanı sıra 45 milyon euro da bonus ödeyecek. Dembele'nin serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olarak belirlendi.

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