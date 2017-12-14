Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501

16. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

14 Aralık 2017 Perşembe 13:19
25 Okunma
16. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Aralık Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya

17 Aralık Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

AA

Anahtar Kelimeler:
16. HaftaFutbolHakemMerkez Hakem KuruluSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Le Guen, hastaneye kaldırıldı
Le Guen, hastaneye kaldırıldı
Kupada kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
Kupada kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
Kayseri, Mete Kalkavan'ı istemiyor
Kayseri, Mete Kalkavan'ı istemiyor
Terim resmi teklif bekliyor
Terim resmi teklif bekliyor
Trabzon seriyi bozmayacak
Trabzon seriyi bozmayacak
Fransa da VAR'a geçiyor
Fransa da VAR'a geçiyor
Karabük, hocası ile yollarını ayırdı
Karabük, hocası ile yollarını ayırdı
Timsah’da Trabzonspor’a karşı 4 eksik
Timsah’da Trabzonspor’a karşı 4 eksik
Emre Mor, Türkiye'yi düşünüyor mu?
Emre Mor, Türkiye'yi düşünüyor mu?

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim