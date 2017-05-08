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17'lik yıldız için 60 milyon euro

Real Madrid, Brezilya'nın henüz çocuk yaştaki altın yeteneği Barcelona'nın elinden kapmak için akıl almaz bir miktarı gözden çıkardı

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17'lik yıldız için 60 milyon euro

Brezilya gazetesi Globo Esporte'nin haberine göre Real Madrid, Brezilya U17 ve Flamengo'nun altın çocuğu Vinicius Junior için Barcelona'nın ödediği 30 milyon avroluk serbest kalma bedelinin üstüne çıkacağını iddia etmişti.

Sport gazetesine göre transferin maliyeti belli oldu: Real, 2000 doğumlu yeteneğin kulübüne 45 milyon avro, menajerine 8 milyon avro ve performans bonuslarına bağlı olarak yine kulübüne 8 milyon avro daha ödeyecek. Real Madrid'in harika çocukla yapacağı kontrat ise Temmuz 2018 itibariyle başlayacak.
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FutbolİspanyaReal MadridVinicius JuniorFlamengo
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